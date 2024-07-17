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وائل جمعة يعلق على فترة تواجد كيروش

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ياسر رشاد - القاهرة - علق وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق ، على فترة تواجد المدرب البرتغالي كارلو كيروش على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري الأول لكرة القدم.


وتحدث وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية حيث قال: "كنت غير مسئول عن قراري، وكل هذه الأمور كانت لا تساعد على العمل، وكان العمل تحت أمر المدير الفني مثل كارلوس كيروش".
وتابع: "بالطبع كانت هناك الأمور يتم فرضها على المدرب بدون وجه حق، وكيروش طلب في بعض الفترات عدم لعب أي مباريات على ملعب برج العرب".

وأكمل: "تم وعد كيروس بعدم لعب المباريات على برج العرب من أجل صالح منتخب مصر من خلال اتحاد الكرة المصري".
وأتم وائل جمعة تصريحاته: "خلال هذه الفترة أقيمت 5 مباريات على الملعب، وكان هناك حزن كبير وكان من أسباب رحيله عن منتخب مصر وانطباع بتدخلات في عمله ولم يتم فرض أي لاعب على كارلوس كيروش".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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