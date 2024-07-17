حسن مصطفى: كهربا يشعر أنه "مكسور" في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت من أبرز المدربين الذين يعتمدون على التنظيم الجيد والتحولات الهجومية السريعة، مشيرًا إلى أنه كان يعتمد على الكاميروني إيبا وأحمد عاطف، كما أن مارسيل كولر كان يعتمد على الحلول الهجومية لـ أفشة وإمام عاشور.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر كان تفكيره في الاعتماد على ثنائية إمام عاشور وأفشة هجوميًا والتصويب من الخارج، لكنه افتقد لقدرة مروان عطية في افتكاك الكرة بشكل سريع، والأهلي فاز اليوم بالركلات الثابتة، ومودرن سبورت يمتلك لاعبين جيدين ويجيدون اللعب تحت الضغط لامتلاكهم الخبرات".

وأضاف: "لاعبي الأهلي ظهروا في حالة إجهاد واضحة، ولكنهم يقاتلون من أجل تحقيق الفوز خصوصا أكرم توفيق وعبدالمنعم ورامي ربيعة وحسين الشحات، والأهلي دائما يمتلك حلول كثيرة على دكة البدلاء، كولر دفع بـ تاو ورضا سليم وحسم بهم اللقاء.. اتفهم وجهة نظر بالفعل في مشاركة إمام وأفشة، كان تفكيره في البحث عن الحلول الهجومية من بداية اللقاء".

وزاد: "كهربا تعرض لضغوط شديدة خلال الفترة الأخيرة، وأنا أشعر به لقد مررت بنفس الفترة، وكولر ضغط كثيرًا على اللاعب، حتى انفجر غضبًا ورفض التدريب في استاد القاهرة، أشعر أنه (مكسور) وجالس على مقاعد البدلاء وغير مكترث بما يحدث، مع أنه كان دائمًا متحمسًا ويتحدث مع زملائه في الفريق.. واتيحت له فرصة كان قريبا من التسجيل لكنه تسرع في تسديدها (أي عيل صغير كان هيسجلها) ولكن كهربا ليس في قمة تركيزه حاليا".

حسن مصطفى: لقاء الأهلي وبيراميدز لن يكون سهلاً

وأكد: "لقاء الأهلي وبيراميدز القادم لن يكون سهلًا وأصبح قمة بالفعل، المباراة القادمة لن تكون سهلة ولابد من اراحة لاعبي الخط الهجومي للفريق الاحمر مع لاعبي الوسط، والفريق السماوي يمتلك عناصر قوية أيضا في منتصف الملعب".

وأكمل: "فريق بيراميدز في بداية المباراة السابقة أمام الأهلي كانوا يدافعوا بقوة، وبعدها تحرروا وقاموا بالهجوم ضد مرمى الفريق الأحمر، واستطاعوا تسجيل هدفين، ومهند لاشين هو الأكثر تميزًا في قطع الكرات، لكنه انشغل برقابة إمام عاشور وترك الوسط فارغا.. وكولر قام بعمل تكتيكي عندما جعل إمام يتحرك في الجبهة اليسرى وبالتالي أخذ معه مهند، وترك الوسط فارغا.. لكن الوم إمام عاشور لانه فقد الكرة كثيرا في تلك المباراة".

وتابع: "بيراميدز قام بتجميع لاعبين مميزين لمنافسة الأهلي بقوة، واتمنى أن يسير نادي الزمالك بنفس الطريقة، وكذلك جمهور النادي الأبيض عليه الصبر أيضا، لأن أي فريق قوي لا يتم بنائه إلا بعد فترة كبيرة، وصفقات الزمالك يجب أن تكون بكواليتي معين من أجل تقديم الإضافة الفنية المطلوبة".

وأتم: "اتوقع أن يتعادل الأهلي مع بيراميدز إيجابيًا، أو يفوز الأهلي بهدف نظيف".