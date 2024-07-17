رسميًا.. الاتحاد السعودي يتعاقد مع حسام عوار

أعلن نادي الاتحاد السعودي، منذ قليل، تعاقده رسميًا مع اللاعب حسام عوار قادما من فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، عن تعاقده مع الدولي الجزائري حسام عوار بشكل رسمي، برسالة ترحيب: “حسام عوار في كتيبة النمور”.

ويسعى النادي السعودي، إلى تدعيم صفوفه بالكثير من اللاعبين الكبار، من أجل المنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم القادم.

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يذكر أن حسام عوار، انضم إلى أكاديمية أولمبيك ليون عام 2009 وهو في سن الحادية عشرة، وسرعان ما لفت أنظار المدربين بمهاراته الاستثنائية، ووقع أول عقد احترافي له مع النادي عام 2016.