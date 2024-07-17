طلب غريب من مشجع أهلاوي لـ مروان عطية في مباراة مودرن سبورت.. شاهد

وجه أحد مشجعي النادي الاهلي طلبًا إلى مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة مودرن سبورت التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

وأقيمت مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ17 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطلب أحد مشجعي المارد الأحمر اللذين تواجدوا في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم قميص اللاعب مروان عطية.

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ورفع مشجع الاهلي لافتة كُتب عليها: “مروان عطية، عايز التشيرت بتاعك، عشان ألبسه وأنا رايح اتقدملها”.

وفاز فريق الاهلي على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، سجلهما إمام عاشور في الدقيقة 45، وبيرسي تاو في الدقيقة 62.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي منافسه الألومنيوم يوم الجمعة المقبل 19 يوليو الجاري، في مسابقة كأس مصر وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد النادي الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد فريق مودرن سبورت في المركز الـ 4 برصيد 47 نقطة.