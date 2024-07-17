مفاجأة مدوية حول موقف رمضان صبحي من مباراة الاهلي وبيراميدز

كشف تقرير إعلامي عن مفاجأة مدوية حول مشاركة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في مواجهة الاهلي.

وكانت هناك تقارير قد أكدت أن اللجنة المصرية للمنشطات قد قررت رفع عقوبة الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز ليحق له المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الاهلي في الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري.

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وأكدت التقارير أنه يحق لرمضان صبحي المشاركة مع بيراميدز أمام الاهلي بعد قرار اللجنة.

وخلال برنامج الهدف المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، فقد تأكد أن رمضان صبحي لا يشارك في تدريبات بيراميدز بسبب حزنه الشديد ودخوله في حالة اكتئاب، وبالتالي فإنه قد لا يشارك أمام الاهلي.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يحصل رمضان صبحي على خطاب رسمي بخصوص رفع الإيقاف، ولكنه من الممكن أن يشارك إذا تم تجهيزه.

وشدد على أن رمضان يترقب قرار اللجنة خلال الساعات المقبلة.