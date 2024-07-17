سوتشي الروسي يفجر مفاجأة بخصوص يحيى عطية بعد مفاوضات الاهلي لضمه

كشف أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي عن حقيقة مفاوضات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع اللاعب المغربي يحيي عطية الله بعد إصابة علي معلول.

وقال أندريه أورلوف المدير الرياضي لسوتشي الروسي فى تصريحات خاصة عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة”إم بي سي مصر” :”اللاعب يحيي عطية الله من يوم الأحد الماضي لا يتواجد فى النادي ولا يتواصل معنا”.

وتابع:”سندرس التصعيد ضد اللاعب وسندافع عن حقوق النادي، وننتظر الرد النهائي منه، لأنه لا يتواصل علي الإطلاق معنا”.

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وواصل:” من تحدثوا معنا بشكل رسمي حتى الآن هما ناديين من إيران وهناك من الدوري الروسي فقط الذي تحدثوا معنا من أجل ضم يحيي عطية الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وعند سؤاله عن هناك عروضًا من الاهلي للاعب:”هناك أشخاص تواصلوا معنا بشأن انتقال اللاعب للمارد الأحمر ولكن لم يصل لنا أي خطاب رسمي”.

يذكر أن الاهلي تمكن من الفوز على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.