تفاصيل العرض السعودي لضم الشناوي من الاهلي.. مبلغ خرافي وعقبة وحيدة

كشفت تقارير صحفية أن النادي الاهلي قد تلقى عرضًا رسميًا من احدى أندية الدوري السعودي من أجل ضم حارس مرمى منتخب مصر والقلعة الحمراء محمد الشناوي.

وتابعت التقارير أن الاهلي لم يحدد حتى الآن مصير محمد الشناوي حيث سيعقد الحارس جلسة مرتقبة غدًا مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

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وواصلت التقارير أن العرض المقدم للشناوي يتضمن حصول الحارس على راتب سنوي يصل إلى 2 مليون دولار أي ما يقارب الـ100 مليون جنيه مصري، ولكن العقبة الوحيدة لقبول العرض تتمثل في الاستفادة المالية التي سيجنيها النادي، والتي لم تتخط المليون دولار.

واختتم التقرير أن الجلسة التي ستجمع الشناوي بالخطيب ستحسم القرار النهائي الخاص برحيل اللاعب من عدمه، خاصة أن الحارس لا يمانع تجديد عقده مع الاهلي قبل الرحيل للدوري السعودي على سبيل الإعارة.

يذكر أن الاهلي قد تمكن من الفوز على مودرن سبورت أمس الثلاثاء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري المصري.