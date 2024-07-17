رقم جديد لإمام عاشور بقميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

سجل إمام عاشور الهدف الأول الأهلي في شباك مودرن سبورت، ليعادل نتيجة المباراة، قبل نهاية الشوط الأول.

ورفع إمام عاشور مساهماته التهديفية بمقيص الأهلي إلى 19، وذلك خلال الموسم الأول مع الفريق.

واستقبل إمام عاشور عرضية محمد مجدي أفشة على رأسه، ليسكنها في شباك محمود حمدي حارس فيوتشر، ويصل إلى الهدف السابع في الموسم الحالي بالدوري المصري.

وتعد هذه هي المساهمة الثانية عشر لإمام عاشور في الدوري المصري، ويلعب عاشور المباراة رقم 40 مباراة بقميص الأحمر منذ انضمامه.

وسجل إمام عاشور 10 أهداف وصنع 9، خلال الموسم الأول، ليرفع رصيده إلى المساهمة رقم 19.

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