الأهلي يتخطى عقبة مودرن سبورت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي اقيمت اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على مودرن سبورت بعد التأخر بهدف (2-1)، على استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف مودرن سبورت، أرنولد أدريان في الدقيقة 26.

سجل هدف الأهلي الأول، إمام عاشور في الدقيقة 45.

سجل هدف الأهلي الثاني، في الدقيقة 62.

طرد لاعب مودرن سبورت " أرنولد أدريان".

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ظل رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة في المركز الرابع.

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