الأهلي يلاحق بيراميدز.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المواجهات التي أقيمت اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.

وقلب الأهلي تأخره بهدف إلى الفوز بفارق هدف على مودرن سبورت بالدوري.

وواصل النادي الأهلي الفوز في مبارياته المؤجلة وملاحقة المتصدر بيراميدز.

جدول ترتيب الدوري المصري

1. بيراميدز - 28 مباراة - 68 نقطة.

2. الأهلي - 25 مباراة - 63 نقطة.

3. المصري - 29 مباراة - 51 نقطة.

4. فيوتشر - 30 نقطة - 47 نقطة.

5. الزمالك - 26 مباراة - 45 نقطة.

6. سموحة - 29 مباراة - 45 نقطة.

7. إنبي - 29 مباراة - 42 نقطة.

8. زد - 27 مباراة - 41 نقطة.

9. سيراميكا كليوباترا - 29 مباراة - 41 نقطة.

10. الاتحاد السكندري - 30 مباراة - 38 نقطة.

11. طلائع الجيش - 30 مباراة - 35 نقطة.

12. البنك الأهلي - 30 مباراة - 33 نقطة.

13. الجونة - 30 مباراة - 32 نقطة.

14. الإسماعيلي - 30 مباراة - 31 نقطة.

15. فاركو - 30 مباراة - 29 نقطة.

16. بلدية المحلة - 30 مباراة - 24 نقطة.

17. المقاولون العرب - 28 مباراة - 20 نقطة.

18. الداخلية - 30 مباراة - 19 نقطة.

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