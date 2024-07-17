بعد 302 يوم.. رسميا انتهاء الدور الأول من الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.

وبانتهاء تلك المباراة، انتهت مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز بعد 302 يوم من بدايته.

وبدأ موسم 2023/24 من الدوري الممتاز يوم 18 سبتمبر 2023، وانتهى الدور الأول اليوم 16 يوليو 2024، بانتهاء مؤجلات الأهلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الآن بعد لعب 25 لقاء، والمتصدر بيراميدز لديه 68 نقطة عقب خوض 28 مباراة.

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