المدير الرياضي بسوتشي: "لا نستطيع التواصل مع يحيى عطية الله.. وهذا موقف الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أندريه أورلوف المدير الرياضي لفريق سوتشي الروسي، حقيقة مفاوضات الأهلي لضم لاعب الفريق يحيى عطية الله، مؤكدا أنه لا يستطيع التواصل معه منذ أيام.

وقال أندريه أورلوف في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "لا نستطيع التواصل مع يحيى عطية الله، منذ يوم الأحد الماضي وندرس التصعيد ضده، كما أنه لديه عروض إيرانية وروسية".

وبالنسبة إلى عرض الأهلي، قال: "لم يصلنا خطاب رسمي من الأهلي لضمه ولكن هناك أشخاص تتواصل معنا".

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