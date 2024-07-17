مدرب الأهلي: لا يوجد فريق يتعرض لما نتعرض له منذ بداية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أبدى المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، سعادته بالفوز على مودرن سبورت بمؤجلة الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "حققنا فوزا مهما على منافس صعب ويملك عناصر مميزة، واللاعبين نجحوا في التماسك ذهنيًّا رغم التأخر في النتيجة وتحويلها إلى التعادل، قبل العودة للتقدم في الشوط الثاني".

وأضاف: "حققنا مكاسب عديدة بالفوز بعد أن حصدنا 3 نقاط هامة تقربنا من هدفنا، إلى جانب عودة بيرسي تاو للتسجيل بعد فترة من الإصابة خاصة بالرأس".

وواصل: "التغييرات لم تكن بسبب مباراة بيراميدز، لكن بسبب الوضع العام، حيث لا يوجد فريق يتعرض لما نتعرض له منذ بداية الموسم".

وأوضح: ""لم أرى الهدف الذي استقبله الشناوي، سأعود وأشاهده من جديد وأقيم الخطأ، لكن الأخطاء واردة في كرة القدم".

وتابع: "أغلقنا صفحة المباراة، والآن نركز على لقاء كأس مصر قبل العودة لمواجهة بيراميدز الصعبة يوم الإثنين المقبل".

وأتم السويسري: "استقبلنا هدفًا من خطأ أمام مودرن سبورت وهو أمر وارد في كرة القدم في ظل صعوبة المنافسة، ودائما أقوم بتقييم جميع اللاعبين من كل الجوانب".