أول تعليق من رمضان صبحي بعد رفع الإيقاف عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رفعت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" صورة له، وعلق: "الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وجاء ذلك القرار بعد خضوع اللاعب لجلستي استماع أمام لجنة مكافحة المنشطات، واستغرقت كل جلسة ما يقرب من 11 ساعة.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد أصدرت قرارا بإيقاف رمضان صبحي، عقب ثبوت إيجابية عينة المنشطات التي خضع لها.

ويحق الآن لرمضان صبحي أن يشارك مع بيراميدز أمام الأهلي، في المباراة التي تقام يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2024، ضمن مواجهات الجولة 31 بالدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

مدرب الأهلي: لا يوجد فريق يتعرض لما نتعرض له منذ بداية الموسم

المدير الرياضي بسوتشي: "لا نستطيع التواصل مع يحيى عطية الله.. وهذا موقف الأهلي"

بعد 302 يوم.. رسميا انتهاء الدور الأول من الدوري المصري الممتاز

الأهلي يلاحق بيراميدز.. ترتيب الدوري المصري الممتاز