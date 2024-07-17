ملف رياضة الخليج 365.. تقديم مبابي.. رحيل لاعب الأهلي.. ورفع الإيقاف عن رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها تقديم مبابي لاعبا لريال مدريد، ورحيل لاعب الأهلي، ورفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

تغطية خاصة.. حفل تقديم ريال مدريد لمبابي (فيديو وصور)

زوار الخليج 365 الكرام نستعرض خلال السطور التالية تغطية خاصة لحفل تقديم نادي ريال مدريد الإسباني للنجم الفرنسي كيليان مبابي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ويحق له المشاركة أمام الأهلي

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" آخر تطورات أزمة إيقاف لاعب بيراميدز رمضان صبحي بسبب المنشطات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تم توقيع العقود".. لاعب الأهلي ينتقل إلى الصفاقسي التونسي

أنهت إدارة الأهلي اليوم الثلاثاء، كافة التفاصيل الخاصة بانتقال التونسي محمد الضاوي كريستو جناح الفريق الشاب إلى نادي الصفاقسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المنتخب الأولمبي يكشف طبيعة إصابة كوكا

كشف المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي، ياسر عبد العزيز، عن طبيعة إصابة لاعب الأهلي أحمد نبيل "كوكا" بالمنتخب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يلاحق بيراميدز.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

فاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المواجهات التي أقيمت اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد 302 يوم.. رسميا انتهاء الدور الأول من الدوري المصري الممتاز

انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لامين يامال أولا.. تعرف على أفضل 10 أهداف في يورو 2024 (فيديو)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" أفضل 10 أهداف في بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد 81 يوما".. شيكابالا يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد غياب 77 يوما.. بيرسي تاو يعود للتسجيل مع الأهلي (فيديو)

سجل الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، هدف تقدم الأهلي على مودرن سبورت في الدقيقة 62.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رقم جديد لإمام عاشور بقميص الأهلي

سجل إمام عاشور الهدف الأول الأهلي في شباك مودرن سبورت، ليعادل نتيجة المباراة، قبل نهاية الشوط الأول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

6 لاعبين من إسبانيا.. تعرف على التشكيل الأفضل في يورو 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" التشكيل الأفضل في بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"المجموعة الأفريقية" تصدر بيانا بشأن الاعتداء على مصور بمباراة الأهلي وبيراميدز

أصدرت المجموعة الأفريقية، بيانا، قبل قليل، بشأن الاعتداء على مصور بمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا