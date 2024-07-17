ستوري نجوم كرة القدم.. محمد صلاح في الجيم.. استمرار احتفالات إسبانيا.. ورمضان صبحي ينفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 15 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

واحتفل لاعبو الزمالك بعيد ميلاد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، ونشر عدد من اللاعبين صورتهما سويا، وهم ناصر منسي ومصطفى شلبي ومحمود شيكابالا.

وبنفس الطريقة احتفل شيكابالا وأحمد فتوح بعيد ميلاد محمد عبد الغني مدافع الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي.

وشارك محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، متابعيه صورا من صالة "الجيم" اليوم، كما نشر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت، صورة مع ابنه وابنته ومجسم يحمل صورة والديه.

واستمر احتفال نجوم إسبانيا بلقب يورو 2024، ونشر لامين يامال صورته مع والده وشقيقه من ملعب مباراة النهائي، فيما نشر داني أولمو صورته بكأس اليورو، خلال الاحتفال في إسبانيا.

ونفى رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عبر خاصية "القصص القصيرة"، امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "للمرة الثانية، أؤكد عدم امتلاك أي صفحات على فيسبوك، وليس لي علاقة بأي صفحات تحمل اسمي".

ونشر تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، صورة لنجله مع كيليان مبابي لاعب الفريق الجديد، أثناء الحفل الذي أقيم اليوم لتقديم الصفقة.