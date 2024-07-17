شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يستقبل 4 أهداف آخر 3 مباريات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى 4 أهداف آخر 3 مباريات مع القلعة الحمراء أمام الداخلية، وبيراميدز، وأخيرا مودرن سبورت، حيث مُنى مرماه بهدف أمام الداخلية في اللقاء الذى انتهى لصالح الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما انتهى لقاء بيراميدز بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واليوم انتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتائج يسجل محمد الشناوى رقما سلبيا بالرغم من فوز فريقه في جميع المباريات الماضية وتحقيقه الفوز الرابع عشر على التوالي اليوم على حساب مودرن سبورت، ليخرج السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى فى المؤتمر الصحفى ليؤكد أنه سيعيد تقييم محمد الشناوى فى اللقاءات القادمة.