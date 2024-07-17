شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس .. قصة 10 مشاركات غابت فيها الميداليات عن مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسن السعدنيالأربعاء، 17 يوليو 2024 12:05 ص
غابت مصر عن منصات التتويج في دورة الألعاب الأولمبية في 10 نسخ عبر تاريخ مشاركاتها الذى بدأ سنة 1912، واستمر حتى مشاركة أكبر بعثة في أولمبياد باريس التي تنطلق بعد أيام.
أيام قليلة تفصلنا على انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل، بمشاركة 149 لاعباً ولاعبة هو قوام البعثة المصرية.
تعد الألعاب الأولمبية من أهم وأقدم الأحداث الرياضية الدولية، التي يتم تنظيمها كل 4 سنوات بمشاركة ممثلين من كافة دول العالم.
وجاءت النسخ التي لم تحقق فيها مصر ميداليات كالتالي:
أثينا 2012
أنتويرب 2020
باريس 1924
طوكيو 1964
ميونيخ 1972
مونتريال 1976
سيول 1988
برشلونة 1992
اتالانتا 1996
سيدني 2000
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز