شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس .. قصة 10 مشاركات غابت فيها الميداليات عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

غابت مصر عن منصات التتويج في دورة الألعاب الأولمبية في 10 نسخ عبر تاريخ مشاركاتها الذى بدأ سنة 1912، واستمر حتى مشاركة أكبر بعثة في أولمبياد باريس التي تنطلق بعد أيام.

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل، بمشاركة 149 لاعباً ولاعبة هو قوام البعثة المصرية.

تعد الألعاب الأولمبية من أهم وأقدم الأحداث الرياضية الدولية، التي يتم تنظيمها كل 4 سنوات بمشاركة ممثلين من كافة دول العالم.

وجاءت النسخ التي لم تحقق فيها مصر ميداليات كالتالي:

أثينا 2012

أنتويرب 2020

باريس 1924

طوكيو 1964

ميونيخ 1972

مونتريال 1976

سيول 1988

برشلونة 1992

اتالانتا 1996

سيدني 2000