شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى الأهلى مباراته المقبلة أمام الألومنيوم يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في دور الـ32 لـ كأس مصر، والتى تم تأجيلها مسبقا بسبب معسكر المنتخب الوطنى الأخير استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم .

ومن المقرر أن يقوم السويسرى كولر المدير الفني لـ الأهلى بمواصلة سياسة التدوير بإشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء مودرن من أجل إراحة البعض وإكساب البعض الآخر حساسية اللقاءات، مثل محمد هانى و مصطفى شوبير وكهربا وغيرهم من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق مؤخرا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز الرابع عشر على التوالى بالدورى على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 63 نقطة فى وصافة جدول الترتيب.