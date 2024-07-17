شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: خبرات لاعبى الأهلي حسمت الفوز أمام مودرن.. والغيابات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق مودرن سبورت، أن خبرات لاعبى الفريق المنافس حسمت الفوز لفريق الأهلى رغم عدم وجود خطورة حقيقة وخلق فرص محققه للتهديف.

وأضاف طلعت يوسف خلال المؤتمر الصحفى عقب مباراة الأهلى قائلا: "فريق مودرن سبورت يعانى من غيابات عديدة بالفريق بسبب الإصابات وانتهاء عقود بعض اللاعبين، حيث لا نمتلك اللاعبين البدلاء الأقوياء، وهذا الأمر بعكس الفريق الأحمر الذى يمتلك دكة بدلاء قوية".

وأشار طلعت يوسف إلى أن لاعبى فريق مودرن سبوت أهدروا فرصة محققة لتحقيق الثلاث نقاط والفوز على الأهلى فى ظل السيطرة التامة على مجريات الشوط الأول.