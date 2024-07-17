شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الأهلى والزمالك للسيطرة على بطولات اليد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يسعى قطبا كرة اليد الأهلى والزمالك إلى السيطرة على البطولات فى الموسم الجديد سواء محليا أو أفريقيا أو عالميا، وسط الاستعداد للمحفل العالمى الذى تستضيفه مصر شهر سبتمبر المقبل "السوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كلا الفريقين.

وجاءت أولى خطوات تصحيح الزمالك للمسار الموسم المنقضى الذى شهد خسارة الفريق الأبيض لجميع البطولات، التعاقد مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء ومعه محمد عبد السلام "ريشة" مدربا عاما، والذى يعد أحد أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، وتولى تدريب منتخبات إسبانيا والبحرين والسعودية، بجانب أندية برشلونة ومضر السعودي وكريتاي الفرنسي.

وتعد أبرز إنجازاته التدريبية على مستوى المنتخبات الحصول على برونزية بطولة العالم 2011، ورابع بطولة يورو 2012، وذهبية بطولة العالم 2013 مع منتخب إسبانيا، كما حقق وصافة بطولة آسيا مع منتخب البحرين، كما تأهل لبطولة كأس العالم مع منتخب السعودية.

كما وجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين الذين لم يحققوا المستوى المطلوب هذا الموسم، وهم "هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي"، وسط تجديد التعاقد لكل من مازن رضا والحارس محمود خليل "فلفل"، فضلا عن تدعيم الفريق بكل من بلال جلال قادما من البنك الأهلى ويوسف عزو لاعب وفاق توتة الجزائرى السابق، وعمر عطية "بيبو" قادما من هليوبوليس.

أما النادى الأهلى فبدأ التخطيط للموسم الجديد بالتعاقد مع الدنماركى ستيفان مادسن لتولى القيادة الفنية خلفا للإسبانى ديفيد ديفيز، ويعد صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد، ليحدد الصفقات المطلوبة وتصعيد عدد من اللاعبين من قطاع الناشئين وفقا لرؤيته.