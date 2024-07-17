شكرا لقرائتكم خبر عن كاس تصدر حكما نهائيا بإلزام الأهلي بسداد 3.5 مليون جنيه لصالح عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني زهران، محامي عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك، أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادي الأهلى بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.

وأضاف محامي عبد الله السعيد في بيان صحفي أنه يجب على الأهلي الدفع خلال 30 يوما وإلا سيعاقب بإيقاف القيد أو خصم نقاط من رصيده.