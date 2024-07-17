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كاس تصدر حكما نهائيا بإلزام الأهلي بسداد 3.5 مليون جنيه لصالح عبد الله السعيد

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القاهرة - سامية سيد - أكد هاني زهران، محامي عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك، أن المحكمة الدولية "كاس" أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادي الأهلى بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.

وأضاف محامي عبد الله السعيد في بيان صحفي أنه يجب على الأهلي الدفع خلال 30 يوما وإلا سيعاقب بإيقاف القيد أو خصم نقاط من رصيده.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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