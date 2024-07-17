شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بروكسى بكأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأربعاء، 17 يوليو 2024 01:00 ص
ينهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة بروكسى بكأس مصر بعد تعادله سلبياً مع بلدية المحلة التى أقيمت مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.
يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير الليلة ثم يعلن جوميز قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسى بكأس مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى ببطولة كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. موعد مباراة الزمالك أمام بروكسى بكأس مصر
يواجه فريق الزمالك نظيره بروكسى فى الثامنة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. الطلائع ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبروكسى
الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي، سيلاقي طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الاخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".
وكان اتحاد الكرة، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولي الماضية، والتي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. الاهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر
وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية. الاهلى الاكثر تتويجاً بكأس مصر
يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.
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