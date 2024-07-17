شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بروكسى بكأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

ينهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة بروكسى بكأس مصر بعد تعادله سلبياً مع بلدية المحلة التى أقيمت مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير الليلة ثم يعلن جوميز قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.