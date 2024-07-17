شكرا لقرائتكم خبر شرط وحيد يدفع سان جيرمان لمناقشة رحيل رويز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدا نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسمين الأخيرين حريصا على بقاء الإسباني فابيان رويز في صفوفه، ما لم يتم تقديم عرض مالي كبير للحصول على خدماته هذا الصيف، وفقا لتقرير إخباري، أمس.

وكشفت شبكة (سكاي سبورتس) على موقعها الالكتروني الرسمي أن إدارة سان جيرمان تتطلع للاستثمار في لاعبي خط وسط جدد، وهو ما فتح المجال أمام إمكانية موافقتها على رحيل لاعب الفريق الأوروجواياني مانويل أوجارتي لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الشبكة «إن رويز يعتبر أحد العناصر المهمة لخطط سان جيرمان في الموسم المقبل، ولكن بعد أدائه اللافت مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، فإنه ربما يزداد هذا الاهتمام».

إذا لم يتم تنفيذ أي شيء ملموس بشأن عملية انتقال أوجارتي ليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فقد ترى أندية أخرى فرصة لإمكانية الظفر بخدمات رويز، الفائز مؤخرا مع منتخب إسبانيا بأمم أوروبا.