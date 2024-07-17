أبو الدهب: الشناوي يشعر بالقلق منذ تألق مصطفى شوبير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس في أفضل حالاته الفنية في الفترة الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي يشعر بالقلق على مكانه في الفريق منذ تألقه مصطفى شوبير في الفترة الأخيرة ".

وتابع:"الشناوي قدم الكثير مع فريق الأهلي ولكن في الفترة الأخيرة ليس في أفضل حالاته الفنية مع الفريق ويجب إعادة حساباته الفنية ".