وائل جمعة: كيروش أفضل مدرب تولى منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وائل جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفتي السابق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم.



وأكد وائل جمعة أن كيروش يعد أفضل مدرب قاد الفراعنة خلال السنوات الأخيرة، حيث كان يتسم بالاحترافية ولا يتعامل بالعاطفة.

وتحدث وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية خلال اللحظات القليلة الماضية، حيث قال: "بالتأكيد، كارلوس كيروش كان من أفضل المدربين الذين تولوا منتخب مصر في السنوات الأخيرة وهو الأفضل".

وتابع: "كان شخصية احترافية ولا يتعامل بالعاطفة، وكان مصلحة منتخب مصر رقم 1 بالنسبة له، وكان لدي اقتناع أن مدرب منتخب مصر لابد أن يكون وطني".

وأردف: "لكن بعد العمل معه قلت بأنه الأفضل للتواجد مع منتخب مصر وأفضل من المدربين المصريين".

بينما علق على حلاقته لشعره خلال تواجده بالملاعب وتربيته بعد الاعتزال، فقال: "كنا نمتلك حلاق تركي في بي إن سبورتس وقررت تربية شعري وأصبح الأمر والتركيز في الملعب ليس له علاقة بحلاقة الشعر".