شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية مصرية ممنوعة من القيد الصيفى.. وبيراميدز مُهدد بالمنع بسبب النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى 4 أندية مصرية من أزمة المنع من القيد قبل فتح باب القيد الصيفى للأندية استعدادا للموسم الجديد 2024 – 2025.

ويتجه اتحاد الكرة لفتح باب القيد في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، كموعد مبدئي لفتح القيد الصيفي، حتى لو لم ينتهى الدوري المصري وقتها.

وتعانى أندية الزمالك ومصر المقاصة وإيسترن كومبانى وحرس الحدود من إيقاف القيد، كما سيكون بيراميدز أيضا مهددا بإيقاف القيد حال عدم سداد مستحقات نادى النجوم الخاصة بصفقة انتقال اللاعب إبراهيم حسن.

ويسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن للانتهاء من أزمة إيقاف القيد، والتى لم تنته بسداد مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، بل هناك مستحقات مساعدى فيريرا المدير الفنى السابق للأبيض.

وبدأ مسئولو النادى تجهيز مبلغ 39 ألف دولار خلال الساعات المقبلة، لسدادها لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الكروى الأول، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد.