شكرا لقرائتكم خبر عن على صلاح: فخور كونى حكم تنس مصرى يشارك فى ويمبلدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المصري صلاح عبد العزيز حكم التنس الدولي سعادته بالتواجد في بطولات ويمبلدون العالمية، مؤكدًا أنه بدأ التحكيم في سن الـ18 عاما وخبرته الآن منذ أكثر من 28 سنة.

وأضاف على صلاح عبد العزيز في تصريحات للحساب الرسمي لـ "ويمبلدون" أنه منذ أن شارك في الأدوار الرئيسية لبطولة ويمبلدون شعر بالفخر لأنه يتواجد في أعرق بطولات العالم، وأنه شرف لأى حكم المشاركة فيها، وكونه مصريا فخور بهذا الأمر.

وأضاف على صلاح أنه يتوجه بالنصيحة للحكام المصريين والعرب بضرورة التطور والتعليم، وأن التواجد في هذه البطولات لن يكون بالأمر السهل ويحتاج لمجهودات كبيرة.

وتوجه على صلاح بالشكر لأسرته على مساندته خلال الفترة الماضية والأشخاص الداعمين له والعمل للتواجد في هذه المحافل الكبيرة.