شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم رفعوا راية مصر فى ويمبلدون.. والحكم على صلاح يخطف أنظار اللجنة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التحكيم المصرى صورة مشرفة عن رياضة التنس فى مصر بعدما شارك فى كبرى بطولات التنس "الجراند سلام" 5 حكام مصريين، وهم الرباعى: مريم الغزولي، وعلى صلاح، وأحمد يوسف، وحسام الحسينى "حكام خط"، بالإضافة إلى رامى عبد الحليم، حكم تقنية الفار (VAR)، بخلاف اللاعبة ميار شريف نجمة اللعبة فى مصر والمصنفة 75 عالميًا.

واحتفلت اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون بالمصرى المخضرم على صلاح على هامش مشاركته بالبطولة التى اختتمت بتتويج الإسبانى ألكاراز ونشر الحساب الرسمى للبطولة حوارا مع الحكم المصرى جاء أبرز ما فيه كالتالى..

‏‎لقد بدأت تجربتى وأنا فى سن 18 عاما، ولى فى المجال الآن من 28 إلى 29 سنة.

‏‎حين دخلت لأول مرة ولعبت الأدوار الرئيسية كنت منبهراً، إنها أعرق بطولة تنس فى العالم ولها أجواء لم أر مثلها من قبل، شعرت بطمأنينة وانبهار، كان شيئاً رائعاً.

‏‎إن التعامل هنا احترافى لأعلى درجة، لا يتركون شيئاً للصدفة، أريد أن أقول لمن يشاهدني، أنا فخور بأنى مصرى وأشارك فى بطولة كهذه وأشكر كل من يدعمني.

وأشاد الاتحاد المصرى للتنس بالمشاركة المميزة للحكام المصريين بالبطولة وقال فى بيان اليوم- "مشاركة مميزة للتحكيم المصرى فى بطولة ويمبلدون".