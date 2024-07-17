شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد مودرن سبورت القرارات التحكيمية المثيرة للجدل ودور الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الـVAR ضرب موعدا للظهور مبكرا في لقاء الأهلي ومودرن سبورت الذى أقيم مساء الثلاثاء والمؤجل من الجولة الـ17 من عمر دوري nile وانتهت بفوز الأحمر 2-1.

أحسن الحكم محمد عادل تقدير الأخطاء الفنية والعقوبات الانضباطية وتدخل بالصافرة واحتسب 28 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد، كما تعرض لأكثر من اختبار خلال فعاليات المباراة أبرزها كالتالى.

فى الدقيقة 7 ألغى الحكم هدفا لصالح أفشة لاعب الأهلي نظرا لوجود خطأ على وسام أبو على والـVAR أكد القرار، في الدقيقة 40 أشار المساعد الأول على تسلل لاعب الأهلي عبد المنعم بعدما سدد الكرة داخل مرمى مودرن سبورت.

في الدقيقة 82 أشهر الحكم البطاقة الحمراء "إنذار ثان" للاعب موردن سبورت الكاميروني أرنولد أيبا، كما أنذارعلى الفيل من مودرن سبورت وخالد عبد الفتاح من الأهلي، كما تدخل بشكل جيد في الاعتراض الصارخ على المساعد من عمر السيسى في الدقيقة 59 في تدخل جيد من الحكم.

ظهر المساعدان بيقظة وتركيز وأشارا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب، وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع سيطر بشكل جيد على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد ، وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون. تعاون مثمر وجيد بين ثنائي الـVAR والحكم طبقا للبروتوكول.