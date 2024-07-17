شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحصد النجمة الافريقية العاشرة بثلاثية فى كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر



فى مثل هذا اليوم 17 يوليو 2021 أقيمت واحدة من أمتع مباريات فريق الكرة بالنادى الاهلى والتى توج على إثرها بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه العريق.

ففى مثل هذا اليوم حقق المارد الاحمر فوزاً كبيراً على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة فى النهائى الذى جمعهما على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي والذى أنهاه الفريق الجنوب أفريقي بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه هابى ماشياني للطرد المباشر عقب تدخله العنيف على أكرم توفيق في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ودخل الأهلي الشوط الثاني بقوة واستفاد من النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله لثلاثة أهداف عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمر السولية في الدقائق 53 و64 و74 على الترتيب.

وتم اختيار النجم محمد مجدى أفشة أفضل لاعب في المباراة النهائية ، وكان هذا التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي بلقب البطولة القارية والعاشر في تاريخه وهو رقم قياسي حققه المارد الاحمر تحت قيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للفريق، فيما فشل كايزر تشيفز في إحراز اللقب في وصوله الأول لنهائي دوري الأبطال واكتفى بمركز الوصافة.

ودخل الاهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، أكرم توفيق

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

الهجوم : حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".