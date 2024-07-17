شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التحضير لموقعة كأس مصر أمام الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تحضيراته لمباراته أمام الألمونيوم يوم الجمعة المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعدما أغلق صفحة مباراة مودرن سبورت التى أقيمت مساء الثلاثاء فى اللقاء المؤجل من منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري



ويعاني الأهلي من نقص المعلومات عن فريق الألمونيوم، في ظل عدم توفر الفيديوهات الكافية من أجل دراسة ممثل الصعيد في كأس مصر، بخلاف أن الفريق لم يخض أية مباريات رسمية منذ فترة بسبب توقف منافسات دوري المظاليم، وهو ما يصعب مهمة الجهاز الفني في جمع المعلومات الكافية قبل اللقاء.



ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر



ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.



وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية