شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المنشطات تقرر رفع الإيقاف الفورى عن رمضان صبحى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مساء الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024م، قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى قضية اللاعب رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأى جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة والذى نص على "اكتشاف غير نمطي.

وذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجبارى على اللاعب كان موافقا للقواعد المنصوص عليها فى القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

- عدم فرض عقوبة على اللاعب.

- الرفع الفورى للإيقاف المؤقت الإجبارى المفروض على اللاعب.

وبدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.