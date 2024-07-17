الامارات | نادي الشارقة يرشح عاشور مجدداً لرئاسة اتحاد اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، عبر حسابه على موقع «إكس»، ترشيحه الرئيس الحالي لاتحاد كرة اليد نبيل عاشور، لدورة انتخابية جديدة من 2024 إلى 2028.

وجاء اختيار عاشور لمنصب رئاسة الاتحاد في السادس من أكتوبر من عام 2020، بعدما صوتت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد، بالتزكية، لتولي منصب الرئاسة، إضافة إلى اعتماد الجمعية أيضاً بالتزكية جميع ممثلي الأندية الثمانية المرشحين لمجلس الاتحاد.

وشغل عاشور سدة الرئاسة، خلفاً للرئيس السابق محمد عبدالكريم جلفار، ويعتبر عاشور من أبرز المواهب التي قدمتها كرة اليد الإماراتية، ومارس العمل الإداري في نادي الشارقة، قبل أن يشغل منصب الأمين العام للاتحاد في الدورة الانتخابية 2016 وحتى 2020.