الامارات | سيكو بابا «المكافح» بدأ مسيرته الاحترافية براتب 5000 درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عجز موقع «ترانسفير ماركت» الخاص بمتابعة أسعار وانتقالات اللاعبين عن الإدلاء بأي معلومة عن اللاعب المالي سيكو بابا قبل الفترة التي سبقت وصوله إلى الملاعب الإماراتية، الأمر الذي يفسر بأن «الموهبة الإفريقية» التقطها الكشافون من شوارع بلاده، وتم صقلها في نادي البطائح حينما كان الفريق وقتها ينشط في دوري الدرجة الأولى (الهواة).

وكان البطائح قد تعاقد مع سيكو بابا براتب شهري وقتها يبلغ 5000 درهم فقط، قبل أن يتم تحسينه لاحقاً، ومع انتقاله إلى صفوف «البنفسجي» فإن المبلغ تضاعف عشرات المرات.

وقال النجم المالي في مقابلة مع المركز الإعلامي لناديه الجديد «العين»، إنه بمجرد تلقيه عرضاً من الإدارة العيناوية، أغلق الباب مباشرة أمام مفاوضات الأندية الأخرى التي كانت ترغب في الحصول على خدماته، موضحاً: «تلقيت عروضاً عدة من أندية إماراتية وهو أمر طبيعي، لأي لاعب يغتنم الفرصة ويظهر أفضل ما لديه، غير أنني فضلت النادي الأفضل والأمثل بالنسبة لي، فعندما تتلقى عرضاً من فريق كبير مثل العين فليس أمامك أي خيار سوى الموافقة والانضمام إليه، لذلك عندما وصلني عرض العين، أغلقت الباب أمام جميع المفاوضات مع الأندية الأخرى».

وأضاف: «أمتلك أهدافاً شخصية وأخرى جماعية، لكنني أعتقد أن الأمر لن يكون سهلاً، خصوصاً أن مشواري طويل للارتقاء بمستواي والوصول إلى المكانة الجيدة بين لاعبي الفريق، لأنني انضممت إلى فريق كبير، ما يفرض عليَّ أن يكون أول هدف لي، هو الانضمام للقائمة الأساسية للمشاركة في المباريات، وهذه الخطوة ستحسن مستواي بكل تأكيد، وبعدها أتطلع إلى حصد الألقاب مع العين، وهذا الأمر الاعتيادي مع الفرق الكبرى التي تتيح لك فرصة الظهور في المسابقات القارية والعالمية».

ووصف سيكو بابا انضمامه لصفوف العين بالنقلة الكبيرة في مسيرته الكروية، وقال: «لقد انضممت فعلياً إلى النادي الأكبر والأفضل بلغة المنطق والأرقام على مستوى قارة آسيا، الأمر الذي يمنحني الشعور بالفخر، ولا يمكنني أن أجد المفردات التي تعبر عن فرحتي بانتقالي إلى العين».

وأكمل: «الحقيقة عندما كنت لاعباً بالبطائح والأمر لا يقتصر على شخصي، بل على جميع لاعبي أندية الدوري، فإن مواجهات العين كانت تعني لنا الكثير، وهي أشبه بالتحدي الكبير لكل لاعب يتطلع للارتقاء بمستواه، وإثبات قدراته على اللعب في مستويات أعلى، لأنك عندما ترى العين يلعب في هذه المستويات العليا في آسيا وليس فقط على مستوى المسابقة المحلية، فأنت تدرك أنك تواجه فريقاً كبيراً قياساً بمردوده في بطولات كبرى، لذلك تجدهم يشعرون بالفخر لمواجهة فريق كبير مثل العين».

واختتم سيكو بابا، حديثه قائلاً: «أشكر إدارة نادي البطائح والجهاز الإداري واللاعبين والمدير الفني الذي عملنا معه لفترة طويلة على مدار ثلاثة مواسم، حققنا خلالها نجاحات كبيرة سوياً ولا يفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر أيضاً إلى إدارة نادي العين التي منحتني هذه الثقة التي تمثل فرصة رائعة لي، وأتوجه بالشكر أيضاً إلى المدرب هيرنان كريسبو الذي أولاني ثقته كذلك، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وعلى قدر الثقة».

بطاقة شخصية

. الاسم: سيكو بابا

. تاريخ الميلاد: 4 يونيو 2001

. الجنسية: مالي

. الطول: 178 سم

. الوزن: 73 كغم

. المركز: وسط

. الأندية: البطائح والعين

سيكو بابا:

. عندما تتلقى عرضاً من فريق كبير مثل العين فليس أمامك أي خيار سوى الموافقة.

. أشكر البطائح إدارة ومدربين ولاعبين بعد 3 مواسم حققنا خلالها نجاحات كبيرة.