وائل جمعة يُهنئ رمضان صبحي بعد رفع الإيقاف

ياسر رشاد - القاهرة - وجه وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، التهنئة للاعب بيراميدز رمضان صبحي، بعد رفع الإيقاف الذي تعرض له خلال الفترة الأخيرة.



وكان رمضان صبحي قد تعرض للإيقاف بسبب اختلاف في نتائج عينات المنشطات التي تم سحبها منه، لكن بعد التأكد من سلبيتها تم رفع الإيقاف عنه.

وتحدث وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر2، حيث قال: "بالتأكيد، مبروك لرمضان صبحي رفع الإيقاف وربنا يوفقه في انهاء هذه الأزمة والخروج منها".

وتابع: "اللاعب كان في موقف صعب وهو عنصر من عناصر منتخب مصر".

بينما علق غلى تجربته في منصب مدير الكرة بالأهلي، فقال: "بالتأكيد، لم أحصل على فرصتي كاملة للعمل كنت أعاني من حظ سيء، حتى لو لم يكن لدي رغبة العمل في منصب مدير الكرة ولكن عملت".

وأكمل: "لقد أثر تغيير مجلس إدارة الأهلي على عملي في هذا المنصب وقتها".