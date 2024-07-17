كولر يحدد موقفه من ضم نجم الإسماعيلي ويرفض رحيل الشناوي

كشف الإعلامي محمد شبانة، موقف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي من التعاقد مع عمر الساعي لاعب الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار شبانة في تصريحات تليفزيونية إلى أن كولر رحب بالتعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي، بعد أن تم عرض ملفه على المدرب مؤخرًا.

وشدد على أن الإسماعيلي لن يُمانع في رحيل الساعي في ظل حاجته لجمع الأموال، موضحًا أنها على العكس تمامًا مع عبدالرحمن مجدي حيث أنه غير متحمس تمامًا لضمه.

اقرأ أيضًا.. النصر السعودي يحسم صفقة بينتو

وذكر أن الزمالك يسعى لضم الساعي أيضًا، والاسماعيلي منفتح على بيع اللاعب.

كما أوضح أن كولر رفض رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي حيث يرى أنه قرار غير سليم، لكنه ترك الحرية كاملة للجنة التخطيط.

وطالب كولر بضرورة إقناع الشناوي بالبقاء في النادي الاهلي لأن ذلك سيكون أفضل للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.