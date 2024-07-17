تطورات انتقال مهاجم حرس الحدود إلى الزمالك

كشف محمد الجيلاني وكيل اللاعب محمود ممدوح مهاجم نادي حرس الحدود عن تطورات موقف انتقال اللاعب إلى نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

وقال الجيلاني خلال تصريحات لبرنامج “الهدف” عبر قناة أون تايم سبورت: “حتى الآن لا يوجد شيء رسمي مقدمًا من نادي الزمالك”.

وتابع:” الذي تواصل معي هو أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بصفتي وكيل اللاعب من قبل، كان يريد أن يعرف موقف محمود، وكان من الصعب الانتقال في يناير”.

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وواصل:ما حدث أن حرس الحدود كان وقتها ينافس على الصعود للدوري الممتاز وبعد تحقيق هدف النادي عاد الحديث من جديد على ضم محمود ممدوح ولكن دون عروض رسمية مقدمة”.

وأكمل؛” يتبقى في عقد محمود ممدوح 3 مواسم وحرس الحدود هو الذي يتحكم في الأمر”.

واختتم: “كان هناك عرضًا شفويًا من نادي إماراتي لكن لم أصل معهم لاتفاق وأمس وصل لي عرض من روسيا لـ محمود أنا متفائل خير جدًا لأن ما يحدث مع محمود ممدوح مثل ما حدث مع محمد صلاح قائد منتخب مصر والمحترف في ليفربول وأنا معاه في المقاولون”.