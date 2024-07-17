الزمالك مهدد بإيقاف قيد جديد

كشفت تقارير إعلامية إن نادي الزمالك معرض لأزمة وقف قيد جديدة بسبب لاعبه السابق بنجامين أتشمبونج بسبب عدم تسديد مستحقاته المتأخرة.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ عبر قناة النهار:” بنجامين أتشمبونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق أرسل خطابًا للقلعة البيضاء يمهلهم 48 ساعة لتسديد مستحقاته المتأخرة”.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “أتشمبونج لم يحصل على مستحقاته المتأخرة المتفق عليها وبالتالي منح النادي 48 ساعة قبل التقدم بشكوى رسمية للفيفا”.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي يوم الخميس القادم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد بروكسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.