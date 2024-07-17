النصر السعودي يحسم صفقة بينتو

نجحت إدارة نادي النصر السعودي في حسم الاتفاق النهائي مع أتلتيكو باراناينسي من أجل ضم الحارس الدولي بينتو.

وتوصل النصر لاتفاق من أجل شراء المدة المتبقية من عقد بينتو بعد تعثر الاتفاق مع مانشستر سيتي وحارسه إيدرسون مورايس.

وأكدت صحيفة الرياضية أن عض النصر السعودي وصل إلى 18 مليون يورو، للحصول على خدمات الحارس في الصيف الحالي.

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وأوضحت أن الحارس البرازيلي سوف يسافر إلى السعودية في الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع للفحص الطبي، والتوقيع على العقد مع النصر.

دوريفال جونيور، مدرب المنتخب البرازيلي، أكد لبينتو، خلال اتصال جرى بين الطرفين، بأن انتقاله إلى النصر لن يكون عائقًا أمام ضمه لقائمة السامبا.

جدير بالذكر أن بينتو شارك في 33 مباراة في الدوري البرازيلي موسم 2023، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، وفي الموسم الجاري، فقد خاض 7 مواجهات، وتمكَّن من الخروج بنظافة شباك 4 مرات.