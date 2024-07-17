تفاصيل إصابة ميسي مع الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي منذ قليل في بيان رسمي تفاصيل حالة النجم ليونيل ميسي لاعب الفريق بعد تعرضه لإصابة قوية في نهائي كوبا أمريكا رفقة منتخب بلاده الأرجنتين.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024 على حساب نظيره كولومبيا، فجر الإثنين الماضي حيث فاز راقصو التانجو بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة.

وتعرض ليونيل ميسي لإصابة قوية على مستوى الكاحل أجبرته على الخروج من المباراة باكيًا في الدقيقة 66.

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ولم يسافر ميسي رفقة زملائه إلى الأرجنتين للاحتفال بكوبا أمريكا حيث أراد البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى ناديه وإجراء الفحوص الطبية.

وقال إنتر ميامي في بيانه الرسمي: “بعد التقييم الطبي، تبين أن ليو ميسي يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن”.

وأضاف: “سيتم تحديد مدى جاهزية قائد الفريق من خلال التقييمات الدورية والتقدم في تعافيه”