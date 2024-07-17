شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية الشهر المقبل استعدادا لأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، ، على إقامة معسكر تحضيري أغسطس المقبل استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة.



وافق اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر للكرة الشاطئية في بطولة ودية دولية تحتضنها المغرب بطل كأس إفريقيا شهر أغسطس المقبل، في ضوء التحضير لبطولة أمم إفريقيا، والمؤهلة لكأس العالم 2025.



وتحتضن مصر بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في شهر أكتوبر المقبل، وتحظى البطولة بأهمية بالغة لدى اتحاد الكرة كونها المؤهلة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 2025 بجزيرة سيشيل.



وشارك منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة بالإمارات، لكنه أنهى البطولة بالحصول على المركز الثالث برصيد نقطتين في مجموعته التي ضمت الإمارات وإيطاليا وأمريكا.



وضمت قائمة الفراعنة فى كأس العالم الأخير كلا من: محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير، مصطفى شيكا، مصطفى صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، الحسينى طه، محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو وإسماعيل بهجت.