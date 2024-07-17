بعد غياب 77 يوما.. بيرسي تاو يعود للتسجيل مع الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، هدف تقدم الأهلي على مودرن سبورت في الدقيقة 62.

وشارك بيرسي تاو في مباراة الأهلي ومودرن سبورت بديلا عن طاهر محمد طاهر في الدقيقة 61.

ولم يسجل بيرسي تاو مع الأهلي منذ يوم 1 مايو 2024 (منذ 77 يوما)، في لقاء الفوز على الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الأهلي نظيره مودرن سبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 17 بالدوري الممتاز.

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