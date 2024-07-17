شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته الليلة لمواجهة بروكسي فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة بروكسي غدا، الخميس باستاد القاهرة الدولي في إطار دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 45 نقطة.

ورفض البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة بعد خوض مباراة بلدية المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.

الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي سيلاقي طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد تخطي الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولي الماضية، والتي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.