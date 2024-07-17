موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الألومنيوم بكأس مصر والقناة الناقلة

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يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تحضيراته لمباراته أمام الألمونيوم يوم الجمعة المقبل في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعدما أغلق صفحة مباراة مودرن سبورت التى أقيمت مساء الثلاثاء فى اللقاء المؤجل من منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الالومنيوم بكأس مصر والقناة الناقلة



يستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر

أخر ظهور للأهلى مع الالومنيوم



وواجه الأهلي فريق الألومنيوم في دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

فاركو ينتظر الفائز من الاهلى والالومنيوم

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والالومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ"32" للبطولة بثلاثية دون رد.

طريق الاهلى في كأس مصر

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في دور الـ 16 نظيره فاركو وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائي مع الفائز من البنك الاهلى والمصري البورسعيدى.

الاهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.

الاهلى الاكثر تتويجاً بكأس مصر

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والالومنيوم فى كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والالومنيوم فى كأس مصر، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.