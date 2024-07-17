الامارات | تفاصيل مثيرة لكأس السوبر المصري في أبوظبي.. كارت ذهبي لاختيار فريق رابع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة كأس السوبر المصري في الفترة من الرابع إلى السابع من أكتوبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري أنه تقرر إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصه بالأندية الأربعة المشاركة وقرعة البطولة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الشركة المتحدة للرياضة إلى أن البطولة ستشمل أبطال الدوري، وكأس مصر، وكأس الرابطة إضافة إلى فريق سيحصل على كارت ذهبي من اللجنة المنظمة، وسيتم الإعلان عن باقي التفاصيل قريباً.

ولم يتم تحديد بطل الدوري للموسم الحالي حتى الآن، ويتنافس على اللقب الأهلي وبيراميدز، ويعتبر فريق الأهلي بطل كأس مصر نسخة 2023 بعد فوزه على فريق الزمالك في المباراة النهائية.

وسيقام نهائي كأس الرابطة بين فريقي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.