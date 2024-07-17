الامارات | الأرجنتيني بيتزي مدرباً لمنتخب الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسمياً تعاقده مع المدرب الارجنتيني خوان أنتونيو بيتزي لمدة عام واحد لقيادة المنتخب الأول في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد رئيس الاتحاد بالتكليف هايف المطيري في بيان جرى بثه على الحساب الرسمي للاتحاد عبر منصة "أكس" أن مجلس الإدارة واللجنة الفنية استقرا على بيتزي (56 عاماً) بعد دراسة مستفيضة لعدد من المدربين، وأن القرار جاء بالاستناد إلى ما يملكه الأرجنتيني من خبرة حيث سبق له قيادة منتخب السعودية في مونديال 2018، ومنتخب البحرين، بالإضافة إلى إحرازه لقب مسابقة كوبا أميركا 2016 مع منتخب تشيلي.

ويأتي تعيين بيتزي بعد يوم على استقالة رئيس الاتحاد عبدالله الشاهين من منصبه من دون كشف الأسباب.

وكان الاتحاد الكويتي أعلن الاستغناء عن مدرب المنتخب السابق البرتغالي روي بينتو مطلع يوليو الجاري. ولم يُكشف حينها عن هوية المدرب البديل، رغم أنباء تحدثت عن إمكان تولي البرتغالي كارلوس كيروش أو الأرجنتيني هكتور كوبر المهمة.

وتولى بينتو مهمة تدريب "الأزرق" في أغسطس 2022 خلفاً لمواطنه إيميليو بيكس، وذكرت تقارير إعلامية بأن الاتحاد قام بتسوية عقده بعد الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يقضي برحيله.

وقاد بينتو (52 عاماً) المنتخب الكويتي في "خليجي 25" التي أقيمت في البصرة، وودّع منافساتها من الدور الأول، قبل أن ينجح في الوصول بالفريق إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية والدور الأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء منتخب الكويت في المجموعة الثانية من التصفيات إلى جانب كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين، ويبدأ "الأزرق" حملته فيها في 5 أيلول/سبتمبر المقبل بمواجهة "النشامى" في العاصمة الأردنية عمّان.