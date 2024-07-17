شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلي يوقع عقود ودية الاتفاق السعودي احتفالا بمئوية الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

يعقد ناديا الإسماعيلي والاتفاق السعودي، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، لتوقيع عقود ودية الفريقين، في إطار احتفال الإسماعيلى بمئويته.

ويقام المؤتمر في الساعة الثانية والنصف عصرا بمقر النادي الإسماعيلي، بحضور ممثلي الإسماعيلي والاتفاق، ويكشف عن تفاصيل المباراة بالكامل والتي تقام على هامش احتفالات الإسماعيلي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس النادي.



وكان فريق الإسماعيلى قد حقق فوزا كبيرا على فريق أبو حماد برباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس، فى إطار استعداد الدراويش لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى في الدوري.

سجل أهداف الإسماعيلي كل من: حسن صابر وأحمد محسن وأحمد وجيه، بالإضافة إلى هدف عكسي من مدافع أبو حماد، فى المباراة التي شهدت مشاركة اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسى للاطمئنان على جاهزيتهم.