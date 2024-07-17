شكرا لقرائتكم خبر عن سببان وراء قرار الأهلى بتفعيل بند شراء الزنفلى من الداخلية.. الشناوى أحدهما والان مع تفاصيل الخبر

سببان دفعا مسئولو النادي الأهلي على الاستقرار نحو تفعيل بند شراء محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق والمعار من الداخلية، بعدما حصلت لجنة التعاقدات بالنادي على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لتفعيل بند شراء الحارس من الفريق الشرطي بشكل نهائي والاستمرار مع القلعة الحمراء في الموسم المقبل.



السبب الأول، وراء قرار مسئولو النادي الأهلي بتحويل إعارة محمود الزنفلي إلى بيع نهائي، بعدما نال اللاعب ثقة الجهاز الفني وأعضاء لجنة التخطيط، واستقروا على بقاؤه مع إعارة حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي من أجل اكتساب الخبرات الكافية قبل العودة للأهلي.

السبب الثانى، تأمين موقفهم حال تمسك محمد الشناوي بفكرة الرحيل إلى الدوري السعودي، بعدما تلقى عروضا مغرية في الفترة الأخيرة للعب لأحد أندية الوسط في دوري روشن، قد تضطر إدارة القلعة الحمراء للموافقة على رحيل القائد.

وكان النادي الأهلي قد حصل على خدمات محمود الزنفلي على سبيل الإعارة في يناير الماضي قادما من الداخلية لتعويض غياب محمد الشناوي آنذاك، والذي غاب لأكثر من ثلاثة شهور بسبب الإصابة بخلع في الكتف، مع وضع بند في عقد الإعارة بأحقية الأهلي في شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل دفع مبلغ 3.5 مليون دولار.

ويستعد الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر