شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز رمضان صبحي للمشاركة أمام الأهلي بعد رفع عقوبة الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، برنامجا تدريبيا خاصا لرمضان صبحي من أجل تجهيزه للمشاركة في مواجهة الأهلي المقبلة.

وأصبح من حق رمضان صبحي المشاركة مع بيراميدز في المباريات بشكل طبيعي بعد أن قررت لجنة المنشطات المصرية، رفع عقوبة الإيقاف الإجباري عن اللاعب.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تلقت مساء الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024م، قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى قضية اللاعب رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأى جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة والذى نص على "اكتشاف غير نمطي".

وذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجبارى على اللاعب كان موافقا للقواعد المنصوص عليها فى القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

وقررت اللجنة بالأغلبية، الآتى:

- عدم فرض عقوبة على اللاعب.

- الرفع الفورى للإيقاف المؤقت الإجبارى المفروض على اللاعب.

وبدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.